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Степанов заявил, что результаты тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от семи часов до одних суток

Тестирования на коронавирус в лабораториях Украины делаются не больше суток. По состоянию на утро сегодняшнего дня задержки в получении результатов наблюдаются в Волынской и Донецкой областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов: Появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу
Степанов: Появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки в Украине было проведено 16 476 тестирований на коронавирус, из них 9376 методом полимеразной цепной реакции, 7097 ИФА-тестов. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр рассказал, что результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от семи часов до одних суток. 

"Срок тестирования около семи часов – пока довезем, пока начнется тестирование. Пытаемся делать это максимум на протяжении суток, не больше. Конечно, иногда появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу. В таком случае мы начинаем распределять это между областями", – отметил он.

По словам Степанова, по состоянию на утро сегодняшнего дня задержки в получении результатов наблюдаются в Волынской и Донецкой областях. 

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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