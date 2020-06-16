ВНО могут перенести на август, проведение онлайн пока невозможно – Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины надеются, что эпидситуация позволит провести основную сессию внешнего независимого оценивания образования с 25 июня по 17 июля. В случае, если ситуация ухудшится, рассматривается вопрос переноса ВНО на август, об этом заявила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий.

Министерство образования и науки Украины готовится к проведению основной сессии внешнего независимого оценивания с 25 июня по 17 июля, об этом сообщила в эфире "Украина 24" и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий.

"Завтра [16 июня] будет заседание национальной комиссии, которая должна утвердить показатели эпидситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать утвержденным показателям, то тестирование будет перенесено на август", – сообщила она.

О проведении онлайн-тестирования речь пока не идет. Пробное ВНО, которое состоялось 15 июня, является проверкой знаний с использованием дистанционных технологий, но не онлайн-тестированием в полном смысле этого слова, подчеркнула Мандзий.

"Мы на сегодняшний день не имеем возможности верифицировать данные и идентифицировать участников. Технической возможности такой нет сейчас. Мы проводим консультации с Минцифры по поводу внедрения такого формата со временем, когда будем иметь для этого программное обеспечение", – отметила и.о министра образования.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня сообщил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления".

В Facebook нынешние абитуриенты и выпускники прошлых лет запустили флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Они призывают власти не отменять ВНО. Выпускники рассказывают истории, что именно тестирование помогло им поступить в вузы без взяток.