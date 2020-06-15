В Минобразования Украины заявили, что отмена ВНО недопустима и может создать коррупционные риски

В Министерстве образования Украины сообщили, что готовы провести внешнее независимое оценивание в безопасных условиях.

Пресс-служба Министерства образования Украины 15 июня сообщила, что ведомство считает недопустимым отмену внешнего независимого оценивания.

В Минобразования подчеркнули, что готовы к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины.

В ведомстве считают, что ВНО – это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, поэтому его отмена создаст серьезные коррупционные риски.

"Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. В пункты тестирования средства защиты доставляют ОГА, которые получили их от партнеров. Готовность пунктов тестирования контролирует Госпотребслужба согласно специальному чек-листу", – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Сейчас Минобразования готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня – 17 июля.

"Много усилий при подготовке к ВНО приложили не только ученики, но и их родители, и учителя. Другие способы оценки – например, средний балл свидетельства о среднем образовании – нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании 2020 года", – сказала Мандзий.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Сегодня сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня сообщил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления".

В Facebook нынешние абитуриенты и выпускники прошлых лет запустили флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Они призывают власти не отменять ВНО. Выпускники рассказывают истории, что именно тестирование помогло им поступить в вузы без взяток.