Ляшко подтвердил, что вариант полной отмены ВНО в этом году действительно рассматривается

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО.

Ляшко сообщил, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты Фото: kmu.gov.ua

В случае неудовлетворительной эпидемической ситуации внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году может не состояться, сообщил 15 июня в комментарии LB.ua заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на [заседании] комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов", – сказал Ляшко.

Окончательное решение, пройдет ли ВНО в этом году, будет принято 22 июня.

Ляшко сказал, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты. Тестирование отменят, "если будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции".

Точные показатели, когда ВНО отменят, еще не утверждены, но ориентировочно – когда более чем в 50% регионов будут не соответствовать нормам три показателя: инцидентность, то есть количество новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю на 100 тыс. населения (оно не должно превышать 12), загруженность больниц, уровень тестирования на коронавирус, а также если общее количество активных больных будет превышать 60 случаев на 100 тыс. населения, рассказал чиновник.

"Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост", – отметил Ляшко.

По информации LB.ua, президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с главами облгосадминистраций тоже говорил, что рассматривается вопрос об отмене ВНО в этом году.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина.

Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня сообщил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления".

В Facebook нынешние абитуриенты и выпускники прошлых лет запустили флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Они призывают власти не отменять ВНО. Выпускники рассказывают истории, что именно тестирование помогло им поступить в вузы без взяток.