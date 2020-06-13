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Зеленский поручил сделать пробное ВНО бесплатным, абитуриентам обещают вернуть деньги

12 июня в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Кабмин запретил проведение пробного внешнего оценивания в школах. В Минобразования заявили, что оно пройдет онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский поручил компенсировать средства, уплаченные участниками ВНО.

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В дни, когда планировалось провести пробное ВНО, школы в Украине будут закрыты
В дни, когда планировалось провести пробное ВНО, школы в Украине будут закрыты
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное внешнее независимое оценивание бесплатно, а также вернуть деньги абитуриентам, оплатившим услугу. Об этом 13 июня рассказал "Украинской правде" министр финансов Сергей Марченко.

"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тыс. участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн грн будут компенсированы в полном объеме", – отметил министр.

О механизме возврата средств, уплаченных за пробное ВНО, Марченко пообещал дополнительно проинформировать 15 июня.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что, по ее мнению, компенсации участникам пробного ВНО должны выплачиваться из фонда борьбы с COVID-19 по согласованию с бюджетным комитетом парламента.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159899369752598

15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления". Пока что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет начать основную сессию ВНО 25 июня, как и было запланировано, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: ВНО, абитуриенты, карантин, деньги, Владимир Зеленский, парламент, школы, Сергей Марченко, Евгения Кравчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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