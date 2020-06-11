Зеленский: Я не нахожусь в информационном вакууме и точно не в теплой ванне

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что окружение говорит ему правду о происходящем в стране и у него нет дефицита информации.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, заявил, что не находится в информационном вакууме.

"Нет-нет! Я же говорю, вы мне задаете вопрос, и я знаю, что происходит. Это значит, что я не в вакууме. И я точно не нахожусь в теплой ванне. Тут хоть бы в душик дойти", – сказал Зеленский.

Он убежден, что окружение говорит ему правду о происходящем.

"Есть такие люди [которые говорят об ошибках президента]. Их немного и становится все меньше. Я шучу. Все люди, все мое окружение мне говорит правду", – заверил глава государства.

В этом же интервью он сказал, что должен доверять своему окружению, поскольку без доверия невозможно работать на таком посту. Среди лиц, которым он доверяет больше всех, глава государства назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителей Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко, а также своего первого помощника Сергея Шефира.

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, который провели в конце мая – начале июня 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: в первом туре выборов его готовы поддержать 37,6% респондентов, Порошенко – 16,2%.