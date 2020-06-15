В Украине стартовала сессия пробного ВНО. Сайты центров оценивания знаний не выдерживают нагрузки

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн.

Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования работают с перебоями из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.

"Большое количество посетителей пытаются пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только количество посетителей уменьшится, сайты возобновят работу", – сказано в заявлении.

В центре подчеркнули, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе, а также занести ответы в сервис определения результатов можно до 18.00 19 июня.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня сообщил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления".

В Facebook нынешние абитуриенты и выпускники прошлых лет запустили флешмоб #РукиГетьВідЗНО. Они призывают власти не отменять ВНО. Выпускники рассказывают истории, что именно тестирование помогло им поступить в вузы без взяток.