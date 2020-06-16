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В Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь сервисного центра Министерства внутренних дел №8047, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре Киева.

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За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек
За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек
Фото: depositphotos.com

Сервисный центр МВД №8047, который находится в Киеве на улице Большая Кольцевая, 110а, закрыли из-за вспышки COVID-19 у сотрудников. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе МВД в Facebook.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве. О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщим на официальном сайте", – отметили в министерстве.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3068648396555164

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине ввели карантин. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

Теги: Киев, МВД, Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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