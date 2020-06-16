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"Не грех говорить "писька", когда кругом срака". В соцсетях обсуждают сенсационное заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко использовал не совсем дипломатичную лексику во время брифинга, посвященного распространению коронавирусной инфекции. Пользователи соцсетей воодушевились оговоркой столичного городского головы.

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Виталий Кличко не совладал со словами "після" и "сенсаційних"
Виталий Кличко не совладал со словами "після" и "сенсаційних"
Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко 15 июня проводил обычный брифинг о распространении коронавируса в столице. В целом он ничем не отличался от десятков других онлайн-пресс-конференций, которые он проводит ежедневно с начала эпидемии COVID-19, но…

Так и было: Кличко оговорился и вместо слова "після" сказал "піська". А еще с трудом выговорил слово "сенсаційних" (согласитесь, заковыристое слово). Пользователи соцсетей не могли остаться в стороне.

Для начала – само выступление Кличко (обратите внимание на девушку, которая обеспечивает сурдоперевод).

ВИДЕО
Видео: 24 канал / YouTube

Иван Марунич, вокалист группы NRavitsa Planet, считает, что ничего зазорного в словах мэра Киева нет.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/3125613810826549

Есть мнение, что Кличко сказал это слово на спор.

Некоторые пользователи констатируют очевидные вещи.

Другие, похоже, не умеют веселиться.

Издание "Букви" полагает, что это сенсационное заявление – главный итог понедельника.

Особенно для киевлян. Им теперь с этим жить.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/3125670640820866

Теги: Киев, Виталий Кличко, брифинг, коронавирус
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