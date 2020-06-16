"Не грех говорить "писька", когда кругом срака". В соцсетях обсуждают сенсационное заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко использовал не совсем дипломатичную лексику во время брифинга, посвященного распространению коронавирусной инфекции. Пользователи соцсетей воодушевились оговоркой столичного городского головы.

Виталий Кличко не совладал со словами "після" и "сенсаційних" Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко 15 июня проводил обычный брифинг о распространении коронавируса в столице. В целом он ничем не отличался от десятков других онлайн-пресс-конференций, которые он проводит ежедневно с начала эпидемии COVID-19, но…

Кличко сказал «піська» — духовный наставник * (@dukhovnoe_litso) June 15, 2020

Так и было: Кличко оговорился и вместо слова "після" сказал "піська". А еще с трудом выговорил слово "сенсаційних" (согласитесь, заковыристое слово). Пользователи соцсетей не могли остаться в стороне.

Для начала – само выступление Кличко (обратите внимание на девушку, которая обеспечивает сурдоперевод).

ВИДЕО

Видео: 24 канал / YouTube

Иван Марунич, вокалист группы NRavitsa Planet, считает, что ничего зазорного в словах мэра Киева нет.

Есть мнение, что Кличко сказал это слово на спор.

- Спорим на 100 баксов, что ты не сможешь сказать "писька" в прямом эфире, ты же мэр.

- Подержи моё пиво pic.twitter.com/6abfzxn6LX — Марафонина (@afonins) June 15, 2020

Некоторые пользователи констатируют очевидные вещи.

Слово «писька» по-прежнему вызывает бурю эмоций. pic.twitter.com/gG1IUJ2JGS — Дмитрий Боровлев (@borovlev) June 15, 2020

Другие, похоже, не умеют веселиться.

Я сегодня будто в одном большом 7-м классе, где все смеются со слова писька. — Яргарита Магодкина (@Yagodaaaa) June 15, 2020

Издание "Букви" полагает, что это сенсационное заявление – главный итог понедельника.

Кличко підбив підсумок сьогоднішнього дня. Добраніч! pic.twitter.com/qlnFUmHJCs — Букви (@Bykvu) June 15, 2020

Особенно для киевлян. Им теперь с этим жить.