"Не грех говорить "писька", когда кругом срака". В соцсетях обсуждают сенсационное заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 15 июня проводил обычный брифинг о распространении коронавируса в столице. В целом он ничем не отличался от десятков других онлайн-пресс-конференций, которые он проводит ежедневно с начала эпидемии COVID-19, но…
Кличко сказал «піська»— духовный наставник * (@dukhovnoe_litso) June 15, 2020
Так и было: Кличко оговорился и вместо слова "після" сказал "піська". А еще с трудом выговорил слово "сенсаційних" (согласитесь, заковыристое слово). Пользователи соцсетей не могли остаться в стороне.
Для начала – само выступление Кличко (обратите внимание на девушку, которая обеспечивает сурдоперевод).
Иван Марунич, вокалист группы NRavitsa Planet, считает, что ничего зазорного в словах мэра Киева нет.
Есть мнение, что Кличко сказал это слово на спор.
- Спорим на 100 баксов, что ты не сможешь сказать "писька" в прямом эфире, ты же мэр.— Марафонина (@afonins) June 15, 2020
- Подержи моё пиво pic.twitter.com/6abfzxn6LX
Некоторые пользователи констатируют очевидные вещи.
Слово «писька» по-прежнему вызывает бурю эмоций. pic.twitter.com/gG1IUJ2JGS— Дмитрий Боровлев (@borovlev) June 15, 2020
Другие, похоже, не умеют веселиться.
Я сегодня будто в одном большом 7-м классе, где все смеются со слова писька.— Яргарита Магодкина (@Yagodaaaa) June 15, 2020
Издание "Букви" полагает, что это сенсационное заявление – главный итог понедельника.
Кличко підбив підсумок сьогоднішнього дня. Добраніч! pic.twitter.com/qlnFUmHJCs— Букви (@Bykvu) June 15, 2020
Особенно для киевлян. Им теперь с этим жить.