"Грязегенераторы, держите дистанцию". Кличко назвал обвинения в нарушении карантина ложью конкурентов

Мэр Киева Виталий Кличко отрицает обвинения в нарушении карантинных ограничений. Об этом он заявил 15 июня во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я понимаю, что многие политики уже начали избирательную кампанию. Вижу, насколько грязной она будет. Но, граждане – будущие кандидаты и их "группы поддержки", не тратьте денег на распространение лжи и манипуляций. Предъявляйте свои конкретные достижения и программы", – отметил он.
В частности, мэр отметил, что к нему обращались по поводу информации, что он якобы нарушал карантинные ограничения.
"У меня спрашивали, после некоторых "сенсационных" публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантин. Я иногда бываю – провожу встречи или ужинаю – на летних террасах ресторанов и кафе. Это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться. Поэтому, специалисты-грязегенераторы, мойте руки и держите дистанцию!" – отметил Кличко.
8 июня Кличко заметили во время карантина в столичном ресторане Avalon. Мэр Киева, находясь внутри заведения, поздравлял одну из молодых женщин с днем рождения.
А 14 июня журналист Тарас Березовец сообщил, что Кличко заметили в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22.00.
"Правилами запрещается нахождение за столиком более четырех лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами рестораны должны прекращать работу не позднее 22.00", – отметил Березовец.
На тот момент Украине уже возобновили работу кафе и ресторанов, но с некоторыми ограничениями. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве и еще семи областях заведения питания пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях из-за высокой заболеваемости. Эту же информацию подтвердил и сам Кличко.
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.