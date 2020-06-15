"Грязегенераторы, держите дистанцию". Кличко назвал обвинения в нарушении карантина ложью конкурентов

В начале июня в сети появилось видео, где якобы киевский мэр Виталий Кличко в нарушение карантина посетил ресторан Avalon, а 14 июня его заметили еще в одном заведении – "Охота на овец". Кличко назвал эту информацию манипуляцией и заявил, что бывает только на летних террасах кафе.

Мэр Киева Виталий Кличко отрицает обвинения в нарушении карантинных ограничений. Об этом он заявил 15 июня во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я понимаю, что многие политики уже начали избирательную кампанию. Вижу, насколько грязной она будет. Но, граждане – будущие кандидаты и их "группы поддержки", не тратьте денег на распространение лжи и манипуляций. Предъявляйте свои конкретные достижения и программы", – отметил он.

В частности, мэр отметил, что к нему обращались по поводу информации, что он якобы нарушал карантинные ограничения.

"У меня спрашивали, после некоторых "сенсационных" публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантин. Я иногда бываю – провожу встречи или ужинаю – на летних террасах ресторанов и кафе. Это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться. Поэтому, специалисты-грязегенераторы, мойте руки и держите дистанцию!" – отметил Кличко.

8 июня Кличко заметили во время карантина в столичном ресторане Avalon. Мэр Киева, находясь внутри заведения, поздравлял одну из молодых женщин с днем рождения.

А 14 июня журналист Тарас Березовец сообщил, что Кличко заметили в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22.00.

"Правилами запрещается нахождение за столиком более четырех лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами рестораны должны прекращать работу не позднее 22.00", – отметил Березовец.





На тот момент Украине уже возобновили работу кафе и ресторанов, но с некоторыми ограничениями. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве и еще семи областях заведения питания пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях из-за высокой заболеваемости. Эту же информацию подтвердил и сам Кличко.