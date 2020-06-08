Кличко заметили в одном из киевских ресторанов во время карантина

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен мэр Киева Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов. При этом работа заведений питания в Киеве запрещена в рамках карантина.

На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киевского мэра Виталия Кличко заметили во время карантина в столичном ресторане Avalon. Соответствующее видео в Instagram опубликовала Даниела Левандовская, отмечает Telegram-канал Perepichka News.

На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения. Также он удивляется, почему за столиком сидят одни девушки и вовсе нет мужчин.

"Главный противник шастанья Виталий Кличко сегодня ночью, судя по видео, контролировал эпидситуацию в ресторане Avalon. Маршрутки и площадки уже занял [нардеп от "Слуги народа" Николай] Тищенко, так что с электоратом перед выборами пришлось работать на уровне повыше", – говорится в описании к видео.

Кличко неоднократно выступал за то, чтобы киевляне без нужды не выходили из дома. В частности, во время брифинга 1 апреля киевский мэр обратился к гражданам с фразой "прошу хватит шастать без необходимости и будьте здоровы". А на следующий день он появился на онлайн-брифинге с надписью "#досить шастать"

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

С 5 июня в Украине возобновили работу кафе и ресторанов, но с некоторыми ограничениями. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве еще семи областях заведения питания пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях из-за высокой заболеваемости. Эту же информацию подтвердил и Кличко.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.