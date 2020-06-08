Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

Кличко заметили в одном из киевских ресторанов во время карантина

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен мэр Киева Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов. При этом работа заведений питания в Киеве запрещена в рамках карантина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения
На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киевского мэра Виталия Кличко заметили во время карантина в столичном ресторане Avalon. Соответствующее видео в Instagram опубликовала Даниела Левандовская, отмечает Telegram-канал Perepichka News.

На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения. Также он удивляется, почему за столиком сидят одни девушки и вовсе нет мужчин.

"Главный противник шастанья Виталий Кличко сегодня ночью, судя по видео, контролировал эпидситуацию в ресторане Avalon. Маршрутки и площадки уже занял [нардеп от "Слуги народа" Николай] Тищенко, так что с электоратом перед выборами пришлось работать на уровне повыше", – говорится в описании к видео.

Кличко неоднократно выступал за то, чтобы киевляне без нужды не выходили из дома. В частности, во время брифинга 1 апреля киевский мэр обратился к гражданам с фразой "прошу хватит шастать без необходимости и будьте здоровы". А на следующий день он появился на онлайн-брифинге с надписью "#досить шастать"

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

С 5 июня в Украине возобновили работу кафе и ресторанов, но с некоторыми ограничениями. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве еще семи областях заведения питания пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях из-за высокой заболеваемости. Эту же информацию подтвердил и Кличко.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. 

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195. Среди них в Киеве подтвердили COVID-19 у 3490 людей.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS