Кличко заметили в одном из киевских ресторанов во время карантина

Киевского мэра Виталия Кличко заметили во время карантина в столичном ресторане Avalon. Соответствующее видео в Instagram опубликовала Даниела Левандовская, отмечает Telegram-канал Perepichka News.
На видео видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения. Также он удивляется, почему за столиком сидят одни девушки и вовсе нет мужчин.
"Главный противник шастанья Виталий Кличко сегодня ночью, судя по видео, контролировал эпидситуацию в ресторане Avalon. Маршрутки и площадки уже занял [нардеп от "Слуги народа" Николай] Тищенко, так что с электоратом перед выборами пришлось работать на уровне повыше", – говорится в описании к видео.
Кличко неоднократно выступал за то, чтобы киевляне без нужды не выходили из дома. В частности, во время брифинга 1 апреля киевский мэр обратился к гражданам с фразой "прошу хватит шастать без необходимости и будьте здоровы". А на следующий день он появился на онлайн-брифинге с надписью "#досить шастать"
Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
С 5 июня в Украине возобновили работу кафе и ресторанов, но с некоторыми ограничениями. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве еще семи областях заведения питания пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях из-за высокой заболеваемости. Эту же информацию подтвердил и Кличко.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.
По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195. Среди них в Киеве подтвердили COVID-19 у 3490 людей.