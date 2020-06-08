Великобритания ввела обязательный карантин для тех, кто въезжает в страну

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что введение обязательного карантина для приезжих необходимо для защиты общественного здравоохранения из-за опасности ввезенных случаев COVID-19.

В Великобритании с 8 июня ввели обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну, из-за опасности второй волны COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что этот шаг защитит общественное здравоохранение, когда "ввезенные случаи коронавируса представляют более значительную угрозу".

Теперь все, прибывающие в Великобританию, должны будут на границе указать адрес, по которому они будут находиться на изоляции. Путешественники могут быть оштрафованы на £100 (3,3 тыс. грн) за то, что они не заполнили форму с этими данными. Нарушителей обязательной изоляции могут оштрафовать на сумму до £1 тыс. (33,4 тыс. грн).

На время изоляции запрещено пользоваться общественным транспортом или такси, ходить на работу, в школу или в общественные места, принимать посетителей. Также запрещено выходить, чтобы купить еду или другие предметы первой необходимости, которые им могут доставить другие люди.

Работники, которые не могут работать на дому, имеют право на получение установленной законом оплаты.

Исключение по обязательному карантину касаются только прибывающих из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, для них карантин не обязателен. Также от карантина освобождаются автоперевозчики, медицинские работники, люди, прибывающие на заранее оговоренное лечение, сезонные сельскохозяйственные рабочие, жители Великобритании, которые путешествуют за границу как минимум раз в неделю на работу.

В Великобритании, по данным минздрава страны, COVID-19 подтвердили у 286 тыс. человек, 40,5 тыс. умерли. Всего в мире коронавирусом заразилось 7,03 млн человек, из них 403,11 тыс. скончались, 3,14 млн выздоровели.