Пашинян заявил, что излечился от коронавируса

Глава правительства Армении заявил, что два последних теста показали у него и членов его семьи отсутствие коронавируса.

Раньше Пашинян говорил, что заразился от официанта Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что повторные тесты показали отсутствие у него коронавирусной инфекции. Об этом он написал сегодня в своем Facebook.

"Мы только что получили ответы на тесты членов нашей семьи. У всех нас отрицательный ответ. Вчера мы также получили отрицательные ответы", – сообщил Пашинян.

Он подчеркнул, что теперь ему необходимо пересмотреть сроки и обстоятельства заражения.

"Но сейчас главное, что мы все здоровы", – написал армянский премьер. Он добавил, что возвращается к работе.

О том, что Пашинян заразился коронавирусом, он сообщил 1 июня. Премьер предположил, что мог заразиться во время переговоров.

"Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус", – сказал Пашинян.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 009 065 человек. Жертвами COVID-19 стали 402 730 человек, выздоровел 3 140 721. В Армении инфицированы 13 325 человек, умерли 211, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.