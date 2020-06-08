В ВСУ за сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19

По состоянию на 8 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 142 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 618 военнослужащих Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19. Об этом 8 июня в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что сотрудник ВСУ из Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 10.00 8 июня в ВСУ коронавирусом инфицированы 142 человека. За время пандемии выздоровели 143 военнослужащих, четверо умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 618 человек. В ближайшие трое суток режим изоляции завершается у 44 из них.

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.