Летний чемпионат мира по биатлону отменили из-за коронавируса

Летний чемпионат мира по биатлону должен был пройти 19-23 августа в Германии, но после отказа от проведения турнира в этой стране альтернативного места не нашли.

Летний чемпионат мира по биатлону в 2020 году не состоится. Такое решение принял 7 июня Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает biathlon.com.ua.

Причиной такого решения стала пандемия коронавирусной инфекции.

Турнир планировали провести в немецком Рупольдинге 19-23 августа, но из-за ситуации с COVID-19 оргкомитет вернул IBU права на его проведение. Альтернативного места для чемпионата мира не нашли.

"Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных COVID-19, было принято решение, что провести мероприятие в этом году невозможно. Мы надеемся на возвращение летнего чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Нове Место на Мораве", – объяснил президент IBU Олле Далин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн, коронавирусом на 8 июня заразились в мире почти 7 млн человек. Из них почти 402 тыс. умерли, более 3,1 млн – вылечились.