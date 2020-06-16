В ВСУ за сутки зафиксировано шесть новых случаев COVID-19

По состоянию на 16 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 143 человека, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 541 военнослужащий Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев COVID-19. Об этом 16 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Один военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главного военного клинического госпиталя Минобороны. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Два военнослужащих из Киевской области, один – из Хмельницкой, а также два сотрудника ВСУ из Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 16 июня в ВСУ коронавирусом инфицированы 143 человека. Всего за время пандемии выздоровели 209 военнослужащих, четыре человека умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 541 человек.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.