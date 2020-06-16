На полное возобновление межобластного сообщения в Украине нужны месяцы – Криклий

Полное возобновление транспортного сообщения в Украине зависит от дисциплинированности граждан, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные перевозки Фото: depositphotos.com

На полное возобновление межобластного транспортного сообщения в Украине уйдут недели или даже месяцы. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Недели или месяцы. Зависит от того, насколько дисциплинированно будем себя вести. Большая ошибка – полагать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой", – отметил он.

Сейчас, по словам министра, автобусное и железнодорожное сообщение в Украине возобновлено на 60–70%.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.