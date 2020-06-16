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Аэропорт Киев отменил все международные рейсы. Пассажиры жалуются, что узнали об этом ночью

Международный аэропорт Киев 16 и 17 июня не будет обслуживать запланированные международные рейсы из-за эпидемической ситуации в городе.

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Аэропорт Киев отменил более 80 рейсов, которые были запланированы на 16 и 17 июня
Аэропорт Киев отменил более 80 рейсов, которые были запланированы на 16 и 17 июня
Фото: depositphotos.com

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского отменил все регулярные международные пассажирские рейсы в связи с продлением карантина в столице. Заявление аэропорт опубликовал в Facebook ночью 16 июня. 

Причиной отмены рейсов названо постановление Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020 года. В нем сказано, что противоэпидемические мероприятия ослабляются только в регионах с благоприятной эпидемической ситуацией.

Рейсы отменены до 3.00 17 июня. 

https://www.facebook.com/airportkiev/posts/1671008486371113

Перечень отмененных рейсов отображается на онлайн-табло аэропорта. Из опубликованной информации следует, что 16 июня аэропорт отменил 50 рейсов из/в разные страны, в том числе Турцию, Польшу, Беларусь, Италию, Грецию, Германию, Португалию, Албанию, Латвию, Литву, Австрию, Черногорию, Данию, на Кипр. 17 июня аэропорт отменил 37 рейсов. Больше всего отменных рейсов у авиакомпании Wizz Air, по несколько – у компаний Pegasus, Alitalia, LOT, "Белавиа", Vueling Airlines, Ellinair и Jonika. 

На странице аэропорта в Facebook пассажиры критикуют действия администрации аэропорта. Они отмечают, что письмо с отменой рейсов получили только ночью.

"Сегодня должен был состояться мой рейс в 12.00, но только что (в 00.43) пришло письмо об отмене рейса. Как так может быть, что в полночь людям сообщают об отмене? О продлении карантина до 12 ночи ничего не было известно? И что это за продление карантина на один день?" – написала одна из подписчиц страницы. 

Еще один столичный аэропорт – Борисполь, – согласно информации на онлайн-табло, продолжает принимать и отправлять рейсы по расписанию. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина с 17 марта приостановила международное авиасообщение

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – международное

Теги: Жуляны, Wizz Air, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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