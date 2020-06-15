"Красная" и "зеленая" зоны. В Минздраве назвали страны, откуда можно будет въехать в Украину без обсервации

В Украину без обязательной самоизоляции или обсервации будут впускать людей, прибывших из стран, где количество активных случаев COVID-19 меньше, чем 40 на 100 тыс. населения. На сайте Министерства здравоохранения появился список государств мира, разделенный на две зоны.

С 15 июня Украина ввела адаптивный подход к самоизоляции или обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа. Министерство здравоохранения разделило все страны мира на две зоны, исходя из количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Со списком можно ознакомиться здесь.

В "красную" зону вошли 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения. Среди них – США, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания.

Для решения о самоизоляции либо обсервации будет приниматься во внимание страна, откуда прибывает человек, и страна, гражданином которой он является. В то же время, если человек является гражданином страны "красной" зоны", но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только ситуация в стране отправления, разъяснили в украинском Минздраве.

Обязательным условием для иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19, добавили в ведомстве.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

14 июня министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что с 15 июня для пассажиров из разных стран при прибытии в Украину будут действовать разные правила.