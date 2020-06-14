"Ожидание до 10 часов без соблюдения социальной дистанции". В пункте пропуска "Шегини" 400 людей стоят в очереди, чтобы попасть в Польшу

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что после прохождения контроля на украинской стороне гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши.

ГПСУ: Со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пешеходного пропуска из Украины в Республику Польша "Шегини" обострилась ситуация с пропуском людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на 11.00 14 июня в пункте пропуска "Шегини", что во Львовской области, собралось около 400 человек, которые ожидают пересечения границы с Республикой Польша. Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", – говорится в заявлении.

На сайте ГПСУ отметили, что за сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 тыс. до 3,5 тыс. человек. По информации ведомства, в последние дни число путешественников растет.

"Со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины", – заявили пограничники.

По данным ГПCУ, после прохождения контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши.

"Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. Еще раз подчеркиваем, что польской стороной в связи с карантинными мерами проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. В результате растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", – отметили пограничники.

Граждан просят по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

В ведомстве добавили, что со вчера для граждан в пункте пропуска "Шегини" сотрудники ГУ ДСНС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за время карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, в Украину вернулось около 2 млн трудовых мигрантов. Он сказал, что это "чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила", которая будет "очень полезной" для развития экономики Украины.

О проблемах с выездом сезонных рабочих за границу сообщается с конца апреля. Тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко говорил, что Украина "не запрещает выезд за границу, а пытается упорядочить вопрос трудоустройства за рубежом на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины".

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, "что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".