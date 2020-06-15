Авиакомпания KLM возобновила рейсы Киев – Амстердам

С 15 июня до 3 июля авиарейсы Киев – Амстердам будут осуществляться три раза в неделю, а после 3 июля – ежедневно.

Авиакомпания KLM возобновляет рейсы из Киева в Амстердам с 15 июня. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, а с 3 июля 2020 года – ежедневно.

Расписание полетов планируется следующее:

Вылет из Амстердама аэропорт Схипхол в 9.30, прибытие в Киев аэропорт Борисполь в 13.15;

вылет из Киева аэропорт Борисполь в 14.00, прибытие в Амстердам аэропорт Схипхол в 16.00.

В компании отметили, что расписание может меняться и попросили следить за обновлениями на сайте компании.

Вместе с тем, страны Европы пока закрыты для Украинской до 1 июля. Запрет на туристические поездки иностранцев должен был завершиться 15 июня, но его продлили до конца июня.

Сейчас в Европейский союз могут улететь только люди, которые постоянно проживают в ЕС, граждане стран – членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Также въезд в Евросоюз позволяют медикам и исследователям, людям, перевозящих товары, и пограничникам.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать, предположительно, до 1 июля (точное решение должно быть принято позже в этом месяце). Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 12 июня сообщил, что с 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турции и Албания. Также будет открыта граница и с Великобританией, однако по прибытию украинцам будет необходимо соблюдать 14-дневный карантин.