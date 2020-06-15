Авиакомпания KLM возобновила рейсы Киев – Амстердам

Авиакомпания KLM возобновляет рейсы из Киева в Амстердам с 15 июня. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Как отметили в компании, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, а с 3 июля 2020 года – ежедневно.
Расписание полетов планируется следующее:
В компании отметили, что расписание может меняться и попросили следить за обновлениями на сайте компании.
Вместе с тем, страны Европы пока закрыты для Украинской до 1 июля. Запрет на туристические поездки иностранцев должен был завершиться 15 июня, но его продлили до конца июня.
Сейчас в Европейский союз могут улететь только люди, которые постоянно проживают в ЕС, граждане стран – членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Также въезд в Евросоюз позволяют медикам и исследователям, людям, перевозящих товары, и пограничникам.
Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать, предположительно, до 1 июля (точное решение должно быть принято позже в этом месяце). Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.
С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий 12 июня сообщил, что с 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турции и Албания. Также будет открыта граница и с Великобританией, однако по прибытию украинцам будет необходимо соблюдать 14-дневный карантин.