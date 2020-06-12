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Криклий назвал страны, которые готовы принимать украинцев с 15 июня

Возможность открытия границ с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией будет рассматриваться после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июня, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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С 15 июня в Украине должно возобновиться внешнее авиасообщение
С 15 июня в Украине должно возобновиться внешнее авиасообщение
Фото: depositphotos.com

С 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турции и Албания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр уточнил, что по прибытии в Турцию необходимо будет пройти тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также, с 15 июня будет открыта граница и с Великобританией, однако по прибытию украинцам будет необходимо соблюдать 14-дневный карантин.

С 27 июня откроют авиасообщение с Тунисом, где также будет обязательным тестирование для прибывших.

Криклий отметил, что рассматривается возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией с 1 июля.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/3073634599393058

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

Как сообщили в МИД Украины, с марта в страну пускали только тех иностранцев, у которых есть право на постоянное или временное проживание, супруг/супруга или родители которых – граждане Украины, дипломатов и сотрудников аккредитованных в Украине международных миссий и организаций и членов их семей, а также водителей грузовиков.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.

Теги: США, Украина, Турция, Грузия, Греция, Великобритания, Тунис, эпидемия, МИД Украины, граница, Албания, Черногория, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, авиасообщение
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