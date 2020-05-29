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Из-за карантина МАУ сократила 900 сотрудников

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что из-за приостановленных 17 марта регулярных пассажирских перевозок работа авиакомпании была практически остановлена.

В МАУ прогнозируют, что после восстановления авиасообщения пассажиропоток компании сократится примерно на 46%
В МАУ прогнозируют, что после восстановления авиасообщения пассажиропоток компании сократится примерно на 46%
Фото: Fly UIA / Facebook

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила 28 мая о вынужденном сокращении 900 сотрудников, к этому привело существенное снижение объемов деятельности.

"В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена. Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный", – отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

В МАУ прогнозируют, что после восстановления авиасообщения пассажиропоток компании сократится примерно на 46%, до 1,9 млн человек, из которых более 900 тысяч компания МАУ перевезла до объявления карантина и закрытия границ.

"В начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом трафика и в зависимости от изменений рынка", – отметили в компании.

МАУ планирует ввести ряд изменений в базовый продукт: упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, который позволяет пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирования.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это при определенных эпидемических условиях", – сказал Ляшко.

Теги: МАУ, карантин, авиасообщение
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