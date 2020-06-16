Украина готова возобновить транспортное сообщение с Польшей, но нужно дождаться подтверждения польского министерства иностранных дел, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские перевозки Фото: depositphotos.com

Автобусное и железнодорожное сообщение в Украине возобновилось на 60–70%. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Примерно на 60–70%. Остальные ждут, чтобы региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли соответствующие разрешительные решения. Где-то только половина подвижного состава работает, где-то – только внутренние рейсы, а межобластные нет. Но запустились и поезда, и "Интерсити", – отметил министр.

Он также добавил, что Украина готова возобновить рейсы в Польшу, осталось дождаться подтверждения польского министерства иностранных дел.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.