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"Укрзалізниця" возобновила движение поездов в Винницкой области

Решение о возобновлении железнодорожного сообщения в Винницкой области приняли в связи с ослаблением противоэпидемических мероприятий, сообщили в "Укрзалізниці".

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Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта
Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ сообщили, что с 10 июня открывают продажу проездных документов для поездов №106/105 "Одесса – Киев" на станции Винница и №772/771 "Хмельницкий – Киев" на станции Гнивань. Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда №779/780 сообщением Сумы – Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

"Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Указано, что билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправились по стране. С 4 июня "Укрзалізниця" возобновила сообщение Киева с Хмельницким, Ивано-Франковском, Ужгородом и Ковелем. Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, восстановит работу с 15 июня

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончалось 833 человека (за последние сутки – 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.

Теги: Винница, Укрзалізниця, поезда, билеты, проезд, поезд, продажа
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