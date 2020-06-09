Экспресс из Киева в аэропорт Борисполь восстановит работу с 15 июня

На первом этапе железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express частично восстановит курсирование, увеличение количества рейсов запланировано с ростом количества авиарейсов, сообщил и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

Экспресс будет делать остановку на железнодорожной станции Выдубичи в Киеве Фото: Ivan Yuryk / Facebook

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, восстановит работу с 15 июня. Об этом 9 июня сообщил и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Относительно экспресса до Международного аэропорта Борисполь: на первом этапе мы частично восстанавливаем его курсирование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", – написал Юрик.

Он добавил, что отныне экспресс будет делать остановку на железнодорожной станции Выдубичи в Киеве, реконструкцию которой "Укрзалізниця" недавно завершила.

"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", – отметил Юрик.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу. Возобновление авиационного сообщения запланировано: с 5 июня – внутреннего, с 15 июня – международного с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 9 июня общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине увеличилось до 27 856, скончалось 810 человек, вылечилось от инфекции 12 412 больных.