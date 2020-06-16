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Зеленский: Украина должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился усилить переговоры Киева на международной арене для приобретения вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.

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Зеленский: Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса
Зеленский: Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса 16 июня заявил, что страна должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", – сказал Зеленский.

Президент также поставил задачу усилить переговоры Киева на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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