Зеленский: Украина должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса 16 июня заявил, что страна должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена. Об этом сообщает сайт главы государства.
"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", – сказал Зеленский.
Президент также поставил задачу усилить переговоры Киева на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.
В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.
15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.
19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.
Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.