Зеленский: Украина должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился усилить переговоры Киева на международной арене для приобретения вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса 16 июня заявил, что страна должна получить доступ к вакцине от COVID-19, как только она будет изготовлена. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", – сказал Зеленский.

Президент также поставил задачу усилить переговоры Киева на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года. 19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.