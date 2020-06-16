Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Футболисты "Карпат" выходят из карантина

У восьми футболистов и пяти работников ФК "Карпаты" все еще есть коронавируса и продолжают находиться в режиме самоизоляции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2 июня "Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса
2 июня "Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса
Фото: FC Karpaty Lviv / Facebook

16 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" выходит из двухнедельного карантина и начинает подготовку к матчу с "Олимпиком". Об этом говорится на Facebook-странице клуба.

Во время карантина игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничив любые контакты, кроме прохождения обязательных регулярных ПЦР-тестирований.

"По состоянию на сегодня, учитывая результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщаем, что сейчас восемь футболистов и пять работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, трое работников клуба старшего возраста находятся в больницах, их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

"Таким образом команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме, без допуска любых посторонних лиц", – отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/fckarpaty/posts/1514464165399976

2 июня "Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса. Из 65 человек, прошедших тестирование, положительные результаты были почти у половины.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Теги: футбол, карантин, Карпаты Львов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS