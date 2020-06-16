Футболисты "Карпат" выходят из карантина

У восьми футболистов и пяти работников ФК "Карпаты" все еще есть коронавируса и продолжают находиться в режиме самоизоляции.

16 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" выходит из двухнедельного карантина и начинает подготовку к матчу с "Олимпиком". Об этом говорится на Facebook-странице клуба.

Во время карантина игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничив любые контакты, кроме прохождения обязательных регулярных ПЦР-тестирований.

"По состоянию на сегодня, учитывая результаты проведенных ПЦР-тестов, сообщаем, что сейчас восемь футболистов и пять работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, трое работников клуба старшего возраста находятся в больницах, их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

"Таким образом команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме, без допуска любых посторонних лиц", – отметили в пресс-службе.

2 июня "Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса. Из 65 человек, прошедших тестирование, положительные результаты были почти у половины.