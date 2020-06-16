Степанов: Открывать детские оздоровительные лагеря сейчас преждевременно

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что детские лагеря не откроются раньше 1 июля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 16 июня на заседании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля заявил, что из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса открытие заведений оздоровления сейчас будет преждевременным. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так, как это было в 2018–2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работает с COVID-19", – отметил Степанов.

По его словам, дети также будут приезжать в оздоровительные лагеря из разных областей страны, что может способствовать распространению коронавируса.

"В связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", – сказал министр.

Он уточнил, что решение о возможном открытии детских лагерей может быть принято 22 июня.

Таким образом, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.