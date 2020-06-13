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Степанов назвал причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что основная причина резкого роста заболеваемости – несоблюдение требований карантина.

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Степанов считает, что украинцы перестали соблюдать карантин
Степанов считает, что украинцы перестали соблюдать карантин
Фото: kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не считает, что резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции в стране объясняется увеличением количества проведенных тестов. Об этом он заявил на брифинге 13 июня. Выступление министра транслировалось на YouTube-канале государственного информагентства "Укринформ".

"Из-за того, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав, мы и видим те цифры. Это главная причина. Да, мы увеличиваем количество тестирований. Но есть еще другие вещи, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни", – подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Украине провели более 18 тыс. тестов, 10,8 тыс. из них – методом ПЦР, 7,3 тыс. – методом ИФА.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: Украина, эпидемия, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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