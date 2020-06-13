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В ВСУ зафиксировали 19 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 13 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицировано 173 человека.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 536 военнослужащих
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 536 военнослужащих
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Всего по состоянию на 10.00 13 июня в ВСУ коронавирусом инфицировано 173 человека. За время пандемии выздоровело 169 военнослужащих, четверо умерли.

"В учреждениях здравоохранения находится семь человек (Черновицкий военный госпиталь -– один военнослужащий, Ровенский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области – четыре военнослужащих, еще один военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – говорится в заявлении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 93 человека.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/147798773493761

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: Украина, медицина, военные, лечение, госпиталь, ВСУ, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Командование Медицинских сил, самоизоляция
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