От коронавируса в мире скончалось более 426 тыс. человек

По данным на 13 июня, во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 7,66 млн человек. За день количество подтвержденных случаев увеличилось на 150 тыс.

Во всем мире от коронавирусной инфекции скончалось 426 042 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением COVID-19.

Больше четверти умерших приходится на Соединенные Штаты (114 тыс.), около 20% – на Бразилию и Великобританию (41,8 тыс. и 41,5 тыс. соответственно). Четвертое место по количеству жертв эпидемии занимает Италия (34,2 тыс.), пятое – Франция (29,3 тыс.). Больше 10 тыс. человек также скончались в Испании (27,1 тыс.) и Мексике (16,4 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 7 663 708 (на 150 тыс. больше, чем накануне). Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (2,04 млн), Бразилии (828,8 тыс.) и России (519,4 тыс.).

Более 3,63 млн человек уже выздоровели. Большинство выздоровевших зарегистрировано в тех же странах, которые лидируют по числу заражений: США (547,38 тыс.), Бразилии (445,12 тыс.) и России (274,12 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.