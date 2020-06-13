Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

От коронавируса в мире скончалось более 426 тыс. человек

По данным на 13 июня, во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 7,66 млн человек. За день количество подтвержденных случаев увеличилось на 150 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вспышка коронавируса была объявлена пандемией в начале марта
Вспышка коронавируса была объявлена пандемией в начале марта
Фото: EPA

Во всем мире от коронавирусной инфекции скончалось 426 042 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением COVID-19.

Больше четверти умерших приходится на Соединенные Штаты (114 тыс.), около 20% – на Бразилию и Великобританию (41,8 тыс. и 41,5 тыс. соответственно). Четвертое место по количеству жертв эпидемии занимает Италия (34,2 тыс.), пятое – Франция (29,3 тыс.). Больше 10 тыс. человек также скончались в Испании (27,1 тыс.) и Мексике (16,4 тыс.).

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 7 663 708 (на 150 тыс. больше, чем накануне). Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (2,04 млн), Бразилии (828,8 тыс.) и России (519,4 тыс.).

Более 3,63 млн человек уже выздоровели. Большинство выздоровевших зарегистрировано в тех же странах, которые лидируют по числу заражений: США (547,38 тыс.), Бразилии (445,12 тыс.) и России (274,12 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Франция, Великобритания, Испания, Италия, эпидемия, Бразилия, Мексика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS