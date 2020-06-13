В РФ за последние сутки выявили 8706 случаев инфицирования COVID-19

В России инфицировано 520 129 человек в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству больных Фото: depositphotos.com

В России за последние 24 часа от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 114 человек, за все время пандемии умерло 6829. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в России инфицировано 520 129 человек в 85 регионах. Суточный прирост за прошедшие сутки составил 8706. Отмечается, что 12 дней он не превышает 9 тыс., оставаясь на уровне 8,4–8,9 тыс.

За последние сутки выписан 5271 человек. За все время 274 641 пациент признан здоровым.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия идет на третьем месте в мире по количеству больных после США и Бразилии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.