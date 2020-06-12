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Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 800 тыс., умерли более 40 тыс. человек

Бразилия занимает второе место после США по масштабу распространения заболевания коронавирусной инфекцией и третье по смертности из-за COVID-19 после Соединенных Штатов и Великобритании.

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Летальность от вируса в Бразилии составляет 5,1%
Летальность от вируса в Бразилии составляет 5,1%
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшний день в Бразилии коронавирусной инфекцией заразились 802 828 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Из них умерли уже 40 919 человек. Летальность от вируса в стране составляет 5,1%.

В конце мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции. Сейчас Бразилия занимает второе место после США по масштабу распространения заболевания и третье по смертности после Соединенных Штатов и Великобритании.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 166 тыс. (население Бразилии – более 209 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 514 475 человекЖертвами COVID-19 стало 421 456 человек, выздоровело 3 540 662.

Теги: Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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