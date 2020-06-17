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В Украине за сутки от COVID-19 умер 31 человек. Это антирекорд

Число больных коронавирусной инфекцией достигло в Украине с начала эпидемии 33 234.

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За сутки коронавирус выявили у рекордного числа украинцев
За сутки коронавирус выявили у рекордного числа украинцев
Фото: ЕРА

За сутки коронавирусную инфекцию в Украине лабораторно подтвердили у 758 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 17 июня.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234.

За последние 24 часа жертвой инфекции стал 31 пациент, всего от коронавируса скончалось уже 943 человека.

И суточный прирост новых больных, и число жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.

От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 414 украинцев, количество выздоровевших достигло 14 943.

В Facebook Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины уточнили число случаев COVID-19 по областям:

  • Винницкая область – 1500;
  • Волынская область – 1554;
  • Днепропетровская область – 1012;
  • Донецкая область – 338;
  • Житомирская область – 1147;
  • Закарпатская область – 1808;
  • Запорожская область – 538;
  • Ивано-Франковская область – 1849;
  • Киев – 4026;
  • Киевская область – 2078;
  • Кировоградская область – 592;
  • Луганская область – 66;
  • Львовская область – 3227;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 1158;
  • Полтавская область – 281;
  • Ровенская область – 2499;
  • Сумская область – 230;
  • Тернопольская область – 1510;
  • Харьковская область – 1652;
  • Херсонская область – 183;
  • Хмельницкая область – 577;
  • Черкасская область – 564;
  • Черновицкая область – 4082;
  • Черниговская область – 440
В общей сложности COVID-19 подтвержден у 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, подключения к аппарату искусственной вентиляции легких – 327 пациентов.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2001176113340440

На утро 16 июня в Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 666 и достигло 32 476. От COVID-19 в стране скончалось на тот момент 912 человек, а 14 528 выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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