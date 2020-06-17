В Украине за сутки от COVID-19 умер 31 человек. Это антирекорд

Число больных коронавирусной инфекцией достигло в Украине с начала эпидемии 33 234.

За сутки коронавирус выявили у рекордного числа украинцев Фото: ЕРА

За сутки коронавирусную инфекцию в Украине лабораторно подтвердили у 758 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 17 июня.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234.

За последние 24 часа жертвой инфекции стал 31 пациент, всего от коронавируса скончалось уже 943 человека.

И суточный прирост новых больных, и число жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.

От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 414 украинцев, количество выздоровевших достигло 14 943.

В Facebook Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины уточнили число случаев COVID-19 по областям:

Винницкая область – 1500;

Волынская область – 1554;

Днепропетровская область – 1012;

Донецкая область – 338;

Житомирская область – 1147;

Закарпатская область – 1808;

Запорожская область – 538;

Ивано-Франковская область – 1849;

Киев – 4026;

Киевская область – 2078;

Кировоградская область – 592;

Луганская область – 66;

Львовская область – 3227;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 1158;

Полтавская область – 281;

Ровенская область – 2499;

Сумская область – 230;

Тернопольская область – 1510;

Харьковская область – 1652;

Херсонская область – 183;

Хмельницкая область – 577;

Черкасская область – 564;

Черновицкая область – 4082;

Черниговская область – 440

В общей сложности COVID-19 подтвержден у 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, подключения к аппарату искусственной вентиляции легких – 327 пациентов.

На утро 16 июня в Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 666 и достигло 32 476. От COVID-19 в стране скончалось на тот момент 912 человек, а 14 528 выздоровели.