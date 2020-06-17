В Украине за сутки от COVID-19 умер 31 человек. Это антирекорд

За сутки коронавирусную инфекцию в Украине лабораторно подтвердили у 758 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 17 июня.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234.
За последние 24 часа жертвой инфекции стал 31 пациент, всего от коронавируса скончалось уже 943 человека.
И суточный прирост новых больных, и число жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.
От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 414 украинцев, количество выздоровевших достигло 14 943.
В Facebook Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины уточнили число случаев COVID-19 по областям:
На утро 16 июня в Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 666 и достигло 32 476. От COVID-19 в стране скончалось на тот момент 912 человек, а 14 528 выздоровели.