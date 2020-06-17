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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Первую леди Украины госпитализировали, Мангера принудительно привезли на суд в Киеве. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 16 июня.

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Основные события вторника
Основные события вторника
Фото: ЕРА, Офіс Президента України / Facebook

Зеленская легла в больницу

Елену Зеленскую, жену президента Украины Владимира Зеленского, госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Ранее у нее выявили коронавирусную инфекцию.

Из-за заражения супруги глава Украинского государства перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

СБУ доставила Мангера из Херсона в Киев

Утром сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне и привезли в Печерский райсуд Киева фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Суд должен был избрать ему меру пресечения по ходатайству прокуратуры.

Однако защита Мангера сразу по прибытии заявила отвод судьи и настояла, что их подзащитный имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Зеленский назначил первого замсекретаря СНБО

Зеленский назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко, который до недавнего времени занимал должность советника главы государства.

COVID-19 обнаружили в СНБО

У одного из сотрудников аппарата СНБО Украины подтвердили коронавирусную инфекцию. В связи с этим сотрудники ведомства сдали тесты на COVID-19 и перешли на работу в онлайн-режиме.

Стерненко изменили адрес домашнего ареста

Активист Сергей Стерненко, которому накануне избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил об изменении адреса, где он должен находиться. Была Одесса, стал Киев.

У Порошенко умер отец

Отец пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Алексей умер сегодня на 85-м году жизни. Пять дней назад ему исполнилось 84 года.

Несмотря на смерть родственника, экс-президент намерен присутствовать 18 июня в суде, который должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

По информации "5 канала", прокуратура ходатайствует об аресте Порошенко с альтернативой залога в 10 млн грн.

В мире более 8 млн случаев COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 8 млн. Больше всего заболевших COVID-19 – в США, более 2,1 млн. За ними по масштабу распространения заболевания следуют Бразилия, Россия и Индия.

Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, Херсон, СНБО, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Елена Зеленская, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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