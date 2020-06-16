Дело Гандзюк. Мангера доставили в суд, но он объявил отвод судье и уехал

Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера заявили, что считают судью, который должен был избирать ему меру пресечения, предвзятым.

Подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера 16 июня привезли из Херсона в Печерский суд Киева. Об этом сообщает Общественное в Telegram.

Однако его защита сразу по прибытии заявила отвод судьи и настояла на том, что Мангер имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

"Сразу после начала судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи. По мнению адвокатов, судья не является непредвзятым, потому что... разрешил задержание Мангера с целью привода", – сообщил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, отмечает LB.ua.

Прокурор считает, что на самом деле это было сделано с целью затягивания судебного процесса.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Его защитник Дмитрий Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого, а утром 16 июня его задержали.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

11 июня глава Херсонского облсовета заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. Прокурор Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с вновь возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.