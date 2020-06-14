Полицейские приходили в больницу к Мангеру, врачи предоставили им справку о невозможности его принудительного привода в суд – адвокат

Адвокат Дмитрий Ильченко заявил, что через неделю фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – глава облсовета Владислав Мангер, вероятно, уже сможет присутствовать на заседании суда, а пока он болеет.

Полицейские приезжали сегодня в кардиологический диспансер Херсона, где сейчас находится на лечении фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – глава облсовета Владислав Мангер. Они зачитали ему постановление суда о приводе на судебное заседание, однако медики предоставили правоохранителям справку о невозможности транспортировки Мангера, сообщил в комментарии "Укринформу" адвокат Дмитрий Ильченко.

"Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", – сказал Ильченко.

Был составлен соответствующий акт, который вместе со справкой врача, будет направлен в суд.

"То есть в понедельник в 9.30 полицейские должны в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера. Если все будет происходить по закону, то, соответственно, суд должен отложить рассмотрение дела до выздоровления Мангера", – отметил адвокат.

Он ссылается на мнение врачей, которые говорят, что через неделю Мангер, возможно, уже будет транспортабельным и сможет участвовать в заседаниях.

По словам Ильченко, о затягивании процесса речь не идет. "Возьмем с собой медсестру, она будет выполнять необходимые манипуляции, участвовать [Мангер] будет, как только это будет в принципе возможно", – подчеркнул он.

О том, что Мангер попытается избежать принудительного привода в суд в Киеве для избрания меры пресечения, накануне сообщили активисты.

12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке в суд Мангера для избрания меры пресечения. Его должны доставить 15 июня на заседание, начало которого запланировано на 9.30. Мангер в суд вчера не явился, адвокат причину не сообщил. Источники hromadske в прокуратуре сообщили, что тот якобы ушел на больничный.

Мангер заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. "Прибыв в управление Службы безопасности Украины для подписания [документов] об ознакомлении с уведомлением о передаче дела в суд, был неприятно удивлен позицией прокуратуры, которая продлила следствие и на сегодняшний день требует взять меня под стражу", – сказал он.

Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с новыми возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.