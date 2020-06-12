Суд продлил расследование по делу Гандзюк. Ранее прокуратура заявляла о его окончании

Прокурор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Андрей Синюк заявил, что досудебное расследование возобновили 11 июня.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне Фото: EPA

Досудебное расследование по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля. Об этом в комментарии hromadske рассказал прокурор по делу Андрей Синюк.

"В связи с новыми возникшими обстоятельствами прокурор принял решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было возобновлено 11 июня", – сказал Синюк.

Он добавил, что одному из обвиняемых по делу – главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10.00.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого – Алексея Левина, но дальнейшую информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанные с необходимостью изменения меры пресечения.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Срок досудебного расследования истекал 29 июля 2020 года, однако в СБУ 27 апреля заявили об окончании следствия, материалы которого открыты для ознакомления подозреваемым и их защите.