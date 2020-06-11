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Дело Гандзюк. Мангер заявил, что прокуратура требует взять его под стражу

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер утверждает, что прокуратура продлила срок досудебного расследования.

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Мангер: Все, что сегодня делает прокуратура, смахивает на 37-й год
Мангер: Все, что сегодня делает прокуратура, смахивает на 37-й год
Фото: ЕРА

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил 11 июня в Facebook, что его хотят арестовать по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Прибыв в управление Службы безопасности Украины для подписания об ознакомлении с документами о передаче дела в суд, был неприятно удивлен позицией прокуратуры, которая продлила следствие и на сегодняшний день требует взять меня под стражу", – сказал Мангер в видеообращении.

По его словам, основанием для этого является "51 том хлама, которые они хотели передать в суд", но которые якобы не имеют "ничего общего" ни с ним, ни с его фамилией.

"Были сфабрикованы показания каких-то двух незнакомых мне людей о том, что якобы я им угрожаю, и на этом основании прокуратура требует взять меня под стражу. Хочу официально заявить, что все, что сегодня делает Генеральная прокуратура (сейчас это Офис генпрокурора. – "ГОРДОН"), смахивает на 37-й год", – заявил Мангер.

https://www.facebook.com/vlad.manger/videos/1417412181780009/

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Теги: убийство, прокуратура, арест, расследование, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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