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Подозреваемого в деле Гандзюк Левина оставили под арестом до июля

Защита подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина просила назначить ему меру пресечения с возможностью залога, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

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Следствие считает Левина (на фото) организатором нападения на Гандзюк
Следствие считает Левина (на фото) организатором нападения на Гандзюк
Фото: hromadske.ua

Подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина оставили под стражей до июля. Об этом hromadske 25 мая сообщили прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин.

По словам прокурора, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины из-за рисков побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

Защита назвала риски необоснованными и просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Суд принял решение оставить Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Теги: Украина, убийство, арест, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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