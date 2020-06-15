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Дело Гандзюк. Суд разрешил задержание и принудительный привод Мангера

Подозреваемый в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер не был доставлен в суд, где ему должны были избирать меру пресечения, из-за плохого самочувствия. Независимые специалисты заявили, что состояние здоровья чиновника не является препятствием для участия в судебном заседании.

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Мангер находится на свободе после внесения залога
Мангер находится на свободе после внесения залога
Фото: radiosvoboda.org

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого по делу о гибели активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, об этом сообщил Telegram-канал Watchers Media.

Задержание необходимо для принудительной доставки фигуранта. В течение 36 часов с момента задержания суд назначит заседание, на котором решит, брать ли Мангера под арест без права залога, сказано в сообщении.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Его защитник Дмитрий Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Сегодня прокурор Алексей Синюк сообщил, что медицинские проблемы Мангера были преувеличены, пишет Telegram-канал. Независимые врачи вынесли вердикт: состояние здоровья подозреваемого не является препятствием для его прибытия в суд.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

11 июня глава Херсонского облсовета заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. Прокурор Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с вновь возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Теги: Херсон, арест, залог, Печерский суд, задержание, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин
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