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Гандзюк: Я хочу верить, что суд наконец возьмет Мангера под стражу. Тогда он не сможет давить на следствие и запугивать свидетелей

Факт пребывания подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в подконтрольной ему больнице – это демонстрация его влияния и еще одно подтверждение необходимости его ареста. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил отец погибшей активистки Виктор Гандзюк.

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Гандзюк: Я хотел бы надеяться, что факт задержания Мангера означает определенный перелом в деле
Гандзюк: Я хотел бы надеяться, что факт задержания Мангера означает определенный перелом в деле
Фото: Віктор Гандзюк / Facebook

Подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера необходимо взять под стражу, чтобы он не мог запугивать свидетелей и давить на следствие, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" отец погибшей активистки Виктор Гандзюк.

"Я хотел бы надеяться, что факт задержания Мангера и принудительной доставки его в Печерский суд Киева означает определенный перелом в этом деле. Исходя из заявлений Офиса генерального прокурора, я хочу верить, что суд наконец возьмет его под стражу. Тогда он не сможет давить на следствие, не сможет запугивать свидетелей. Ведь сам факт его пребывания в больнице, которая ему подвластна, – это же демонстрация его влияния. Это еще раз доказывает, что его нужно изолировать", – подчеркнул Гандзюк.

Виктор Гандзюк сообщил, что его не приглашали на данное заседание суда, так как присутствие потерпевшей стороны во время избрания меры пресечения не требуется. Он будет следить за ходом судебного заседания по сообщениям в СМИ.

16 июня в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что в 7.00 правоохранители задержали Мангера, чтобы доставить его в Печерский районный суд Киева для избрания ему меры пресечения "в виде содержания под стражей без возможности внесения залога". Сторона обвинения приняла такое решение из-за попыток Мангера влиять на свидетелей путем угроз.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

16 марта 2020 года Левина экстрадировали в Украину из Болгарии и взяли под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

11 июня глава Херсонского облсовета заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. Прокурор Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с вновь возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Теги: Украина, Херсон, прокуратура, следствие, Печерский суд, расследование, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Виктор Гандзюк, Офис генпрокурора
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