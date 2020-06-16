Мангера задержали, его везут в Печерский суд Киева

Правоохранители доставляют подозреваемого по делу о гибели активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский районный суд Киева, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сегодня около 7.00 правоохранители задержали подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года сотрудниками Службы безопасности Украины около 7.00 задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк председатель Херсонского областного совета. В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

Сторона обвинения приняла решение обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Мангеру из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей, отметили в Офисе генпрокурора.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Его защитник Дмитрий Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

11 июня глава Херсонского облсовета заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. Прокурор Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля "в связи с вновь возникшими обстоятельствами". Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.