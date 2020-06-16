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Стерненко заявил, что суд изменил ему адрес отбывания домашнего ареста

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве одного из мужчин, напавших на него в мае 2018 года, будет отбывать круглосуточный домашний арест в Киеве.

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15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест
15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест
Фото: EPA

Шевченковский райсуд Киева изменил адрес отбывания круглосуточного домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook.

"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в военной части в Одессе. Правда, еще есть нюансы, но о них позже", – написал Стерненко.

О каких нюансах идет речь, активист пока не уточнил.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739390443003954

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. Активист заявил, что в определении суда адресом отбывания ареста указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда. Председатель суда пообещал, что решение по делу Стерненко пересмотрят.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Теги: Украина, арест, самооборона, Сергей Стерненко, домашний арест
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