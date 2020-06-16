Стерненко: Мы идем к Венедиктовой

Одесский активист Сергей Стерненко заявил о намерении спросить у генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, как ему выполнить решение суда о домашнем аресте.

Одесский активист Сергей Стерненко написал в Facebook вечером 15 июня, что со своими сторонниками направляется к дому, где живет генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Едем к Ирине Венедиктовой. Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда", – написал Стерненко.

Сегодня Шевченковскй райсуд Киева отправил его под домашний арест на 60 суток. Активист заявлял, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня.