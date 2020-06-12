Суд отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения Стерненко

В судебном заседании по избранию меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко объявлен перерыв до понедельника.

Судья объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Стерненко (на фото) до 10.00 15 июня Фото: radiosvoboda.org

Шевченковский районный суд Киева продолжит рассмотрение ходатайства обвинения об избрании меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в совершении убийства, 15 июня. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение вынес судья Владимир Бугиль.

По его словам, судебное заседание начнется в 10.00. На реплику Стерненко, что на это же время у него назначен допрос у следователя, судья сказал: "Ничего страшного, следователь перенесет".

На сегодняшнем заседании, которое продолжалось с 14.00, суд рассматривал ходатайства сторон (в частности, защита заявила отвод судье и прокурору, однако они были отклонены), а также заслушала свидетельства нескольких народных депутатов – членов временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нападений на активистов в Украине.

Защита ходатайствовала также о вызове для дачи пояснений бывшего старшего группы прокуроров по делу Стерненко Андрея Радионова, который отказался подписывать подозрение активисту и вышел из дела, однако связаться с ним не удалось.

Обвинение настаивает на мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявили о готовности взять Стерненко на поруки.

24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. В результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.