Под зданием суда, где избирают меру пресечения Стерненко, произошли стычки с полицией. Видео
Под зданием Шевченковского райсуда Киева, где сегодня избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко в деле об убийстве, произошло несколько стычек между активистами, которые пришли поддержать подозреваемого, и полицейскими. Видео столкновений опубликовало "Радіо Свобода". Официально о пострадавших в результате стычек не сообщалось, однако бывший узник Кремля Владимир Балух заявлял, что правоохранители нанесли ему несколько ударов по спине.
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