"Немного синяков оставили". Бывший узник Кремля Балух заявил, что правоохранители избили его в суде по делу Стерненко

Комментируя ситуацию в Шевченковском райсуде Киева, где сегодня избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, бывший узник Кремля Владимир Балух заявил, что "мы все больше становимся похожими" на Россию.

Бывший узник Кремля Владимир Балух заявил, что его избили правоохранители, когда он пытался попасть на заседание Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Об обстоятельствах инцидента Балух рассказал в комментарии "Радіо Свобода", которое ведет стрим из-под суда.

"Такая у нас сегодня цена попадания на открытое судебное заседание… Я пытался попасть [в зал] по удостоверению помощника народного депутата и меня сначала пропустили за кордон, но на второй линии сказали, что я не могу попасть на заседание с этим удостоверением, что я не имею права. Я начал спрашивать, на каком основании, – [правоохранитель] выхватил у меня удостоверение и [направился к выходу]. И он, как собачке, мне, [подбрасывая на ладони удостоверение], говорит: "Иди и забери". Ну это ни в какие ворота не лезет! Я им высказал все, что хотел. А потом меня прижали к ограждению так, что стало сложно дышать. Когда я попытался оттолкнуться от ограждения, начали меня обвинять, что я их толкаю, мешаю выполнять работу. Я говорю: "Мне дышать нечем". – "Ну так выходи!" А там кордон, там не пройти… Ну и так… немного по спине лупили… Немного синяков оставили. Ну это такое. Это наименьшая цена попадания [в зал суда]", – рассказал Балух.

Отвечая на вопрос, почему он решил прийти на заседание, Балух сказал, что считает дело Стерненко политически мотивированным и хотел разобраться, "что происходит". "Знаете, то, что происходит в моей стране… Ну мы все больше становимся похожими на Рашен Федерейшен, на оккупанта…" – отметил он.

Сегодня в Шевченковском райсуде избирают меру пресечения Стерненко по делу об убийстве. 24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия Стерненко объявили утром 11 июня. В СБУ заявили, что активист гнался за нападавшим, поэтому о самообороне не может быть и речи.

Сейчас в заседании объявлен перерыв: судья принимает решение по ходатайству защиты об отводе прокурора. Под зданием суда произошло несколько стычек между митингующими, которые поддерживают Стерненко, и правоохранителями из-за того, что доступ в помещение суда ограничен.