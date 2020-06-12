В СБУ сообщили, что фигурант по делу о нападении на Стерненко находится в розыске

Агентство "РБК-Украина" запросило у Службы безопасности Украины информацию о подозрениях Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, которые являются фигурантами по делу о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко.

Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула, который является фигурантом дела о нападении на активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ответ ведомства на запрос агентства.

Стерненко ранее говорил, что Исайкул покинул страну после нападения.

"В связи с тем, что местонахождение первого запрашиваемого лица неизвестно, оно объявлено в розыск. Подозрение в отношении второго запрашиваемого лица (Ивана Кузнецова, которого смертельно ранил Стерненко. – "ГОРДОН") не отменялось", – говорится в ответе СБУ.

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия Стерненко объявили утром 11 июня. В СБУ заявили, что активист гнался за нападавшим, поэтому о самообороне не может быть и речи.